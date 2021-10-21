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Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı - Son Dakika

Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı

21.10.2021 09:51

Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı Van'ın Başkale ilçesinde, Eşmepınar ve Yanal Ortaokulu'nda açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi büyük ilgi gördü.

Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde, Eşmepınar ve Yanal Ortaokulu'nda açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi büyük ilgi gördü.

TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışını yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, fuarda sergilenen projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı sayesinde öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini belirten Eşmepınar Ortaokulu Matematik Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Dilber Kara, "Bu yıl 16 adet projeyi 32 öğrenci ile hazırladık. Öğretmenlerimizi de bu kapsamda görevlendirdik. Her bir öğrencimiz farklı alanlarda projeler ortaya koydu. Matematik, geri dönüşüm ve halk kültürümüzde gibi farklı alanlarda çalışmalar yaptılar" dedi.

Proje çalışmalarında yer adlığı için mutlu olduğunu söyleyen Özlem Topak isimli öğrenci ise hedefinin Türkiye genelinde yapılacak projelerde yer almak olduğunu dile getirdi. Topak, " Bizim okulumuzda bilim fuarı açıldığı için çok mutluyuz. Arkadaşlarımız hepsi farklı alanlarda projeler yaptı. Biz de sınav fort projesi hazırladık. Bu projemizle arkadaşlarımız İngilizce kelimeleri daha kolay öğrenecek. Hazırladığımız sınav fortlar sayesinde hem kelimeler hem de görseller hafızada kalıcı bir şekilde kalıyor" diye konuştu.

Yanal Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Gizem Özkaya da bu yıl bilim fuarına 11 proje ile katıldıklarını belirterek, "Bu projelerimizde Makey Makey kitinden yararlandık. Çocuklarımız köy ortamında oldukları için özel eğitim alamıyorlar. Bu ortamda basit bir şekilde bu kodlama eğitiminde faydalandık. Bu yüzden meyvelerden yararlandık. Basit bir kodlama aracıyla meyvelerden ses çıkarmasını sağlayıp bir kodlama programı sağladık. Onun haricinde topraksız tarım yaptık. Buralarda toprak verimsiz olduğu için kokopitlerden yararlandık. Çilek, salatalık tohumu ve maydanoz ektik ve verimli bir şekilde sonuçlar aldık "ifadelerini kullandı.

Proje çalışmalarında yer adlığı için mutlu olduğunu söyleyen Narin Çiçek isimli öğrenci de sözcük türü öğrenme havuzu yaparak sözcük türlerinin öğrenilmesinin kolaylaştırıldığını ifade etti.

Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı
Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı
Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı
Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı

Bilim Fuarı, matematik, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkale'de 'bilim fuarı' heyecanı - Son Dakika


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