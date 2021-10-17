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Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

17.10.2021 09:02
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Tüneli mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 AK 521 plakalı Ford transit minibüs ile 65 AAR 169 plakalı Hyundai marka otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan Ö.A., M.D., N.D. ve A.D. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Başkale, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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