Başkale'de öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi.
Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Eğitimde servis sürücüleri, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmenliği, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmenliği, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik kuralları, öğrencileri problemsiz okula götürüp tekrar evlerine teslim etmeleri konularında bilgilendirildi.
Kaynak: AA
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