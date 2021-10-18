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Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti - Son Dakika

Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti

18.10.2021 15:22
Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin 9-14 yaş arası kız çocukları ve annelerine yönelik düzenlendiği Anne - Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin 9-14 yaş arası kız çocukları ve annelerine yönelik düzenlendiği Anne - Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altay, 9 -14 yaş arası kız çocuklarının anneleriyle sosyalleşmesi, aralarında güçlü bağlar kurarak kaliteli zamanlar geçirmeleri amacıyla düzenlenen kampın çok sevildiğini belirtti.

190 ailenin yer aldığı Beyşehir ve Taşkent ilçelerindeki kamp alanlarında düzenlenen kampta anneler ve kızlarının 2 gün boyunca katıldıkları eğitimler ve atölye çalışmalarıyla unutamayacakları çok özel anılar biriktirdiklerini ifade eden Altay, kampa ilgi gösteren bütün ailelere teşekkür etti.

Düzenlenen Anne-Kız Kampı'nda, anne ve kızlar doğanın sakinliğinde eğlenceli vakit geçirirken el becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay içerisinde de 7-12 yaş arası erkek çocukları ve babalarına yönelik Baba-Oğul Kampı gerçekleştirmişti.

Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti
Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti
Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti
Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti
Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Altay Anne-Kız Kampı'na katılan ailelere teşekkür etti - Son Dakika


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