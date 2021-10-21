Üye Girişi
Başkan Altay: Konya Dünyanın En Güzel Şehirlerden Biri Olma Yolunda Hızla İlerliyor - Son Dakika

Başkan Altay: Konya Dünyanın En Güzel Şehirlerden Biri Olma Yolunda Hızla İlerliyor

21.10.2021 15:28
Başkan Altay: Konya Dünyanın En Güzel Şehirlerden Biri Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen; İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler ortaklığıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Reformu 3. Aşama Projesi Ulusal Konferansı Ankara'da gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler: Yerel Hizmetlerde Değişim ve Kapasite Gelişimi" konulu panele katılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da bir belediyecilik geleneği olduğunu ve bunu Konya Modeli Belediyecilik olarak tarif ettiklerini söyledi.

KONYA, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Konya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Altay, "Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte de 31 ilçemizin tamamındaki insanlarımızın mutluluğunu artırmak için çaba sarf ediyoruz. 2014 yılından beri özellikle altyapı konusundaki eksikliklerin giderilmesinde ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Konya merkezde bir standart haline gelen sosyal hayatın merkez dışındaki ilçelerde de oluşabilmesi için çalışıyoruz. En önemli önceliğimiz kırsalda yaşayan insanlarımızın gelirlerinin artırılması. Konya, sadece kendi şehri için çalışan bir şehir değil, tüm Türkiye'nin gıda güvenliğini, hayvansal üretimini sağlayan bir şehir. Bu manada hem merkezdeki eksiklerimizi tamamlama hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

BÜTÜN VERİLERİMİZ ARTIK DİJİTAL ORTAMDA

Artık sadece klasik belediye hizmetleri ile vatandaşları memnun etmenin mümkün olmadığını paylaşan Başkan Altay, şöyle devam etti: "Onun için hakikaten hepimiz inanılmaz bir performans sergiliyoruz. Pandemi döneminde gördüğümüz en büyük fırsatlardan birisinin de dijitalleşme olduğuna, daha doğrusu bunun bir zorunluluk olduğuna hepimiz şahit olduk. Çünkü insanların gelip bireysel olarak başvuruda bulunamayacağı bir dönem yaşadık. Mevcut altyapımız bize çok büyük imkan sundu ama bir taraftan da bu konuda çok büyük fırsatlar olduğunu fark ettik. Tabii bu mesele sadece bir fırsat meselesi değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Elimizde birçok dijital veri var. Öncelikle bunların korunması ile ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bütün işlerimizi dijital ortamda yapmakta olduğumuz için tehditleri bertaraf etmek de belediyemizin en büyük yükümlülüklerinden birisi."

KONYA'NIN DİJİTALLEŞMESİ NOKTASINDA ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK

Artık şehirlerin dijitalleşmesi noktasında öncü olacak işler yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Altay, "Biz bugüne kadar çok iyi işler yaptık. Ama şimdi yeni bir çalışma yürütüyoruz. ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile önce mevcut Akıllı Şehir durumumuzu tespit ettikten sonra 10 yıllık bir strateji belirleyerek, bu stratejide diğer kurumların paydaşlıklarının ortaya çıkması, şehirde bir farkındalık oluşması ve 10 yıl boyunca Büyükşehir olarak yapmayı planladığımız işlerin tespit edilmesi ve bunun takip edilmesi konusunda da bir başlangıç gerçekleştirdik. İnşallah bir yıl içerisinde bu süreç tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME ASLINDA HEPİMİZ İÇİN BİR GEREKLİLİK

Belediyeciliğin artık Türkiye'deki insanlar için hizmet etmekten öteye geçtiğine dikkat çeken Başkan Altay, "Özellikle Türkiye dışında bizim teknolojimizi, bizim belediye hizmet anlayışımızı takip eden bir kitle var. Onların süreçlere dahil edilmesi, bir taraftan da bu ürettiğimiz teknolojinin oralarda kullanılması ve insan kaynağımızın bir miktar gelir sağlaması konusunda da öncülük etmeye çalışıyoruz. Bunların hepsine baktığımızda dijitalleşme aslında hepimiz için bir gereklilik. Sürdürülebilir bir belediye olmak istiyorsak mutlaka dijitalleşme konusunda hepimizin çok önemli işler yapması gerekiyor ki; hem hizmetlerimizin standardını yükseltelim hem maliyetlerimiz azaltalım. Bir taraftan da bölgemizdeki diğer insanlara faydalı olabilelim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm'ün moderatörlüğünde düzenlenen panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da şehirlerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Altay: Konya Dünyanın En Güzel Şehirlerden Biri Olma Yolunda Hızla İlerliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları 15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı 15:38 Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede iki operasyon geçiren kadın, yatalak kaldı 15:34 "Fark etmedim" dediği sevgilisinin üzerinden arabayla bilerek geçtiği tespit edildi
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:08 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika Haberleri
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?
14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet istendi Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet istendi         
15:46
Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti         
15:37
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Kahkaha atarak kardeşinin cansız bedenini çiçek gibi suladıklarını anlattı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Kahkaha atarak kardeşinin cansız bedenini çiçek gibi suladıklarını anlattı         
15:22
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 16:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Altay: Konya Dünyanın En Güzel Şehirlerden Biri Olma Yolunda Hızla İlerliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement