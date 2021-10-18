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Başkan Altay Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluştu - Son Dakika

Başkan Altay Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluştu

18.10.2021 10:17
Başkan Altay Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluşarak mübarek gecelerini tebrik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Sultan Selim Camii'nde vatandaşların kandil bereketine ortak olan Başkan Altay, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Altay, "Allah birliğimizi daim etsin. Mübarek günlerde birbirimiz için, ülkemiz için dua edelim. İslam aleminde ve tüm dünyada huzurun egemen olması için dua edelim. Kandilimiz mübarek olsun." dedi.

Başkan Altay Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluştu

Ahmet Pekyatırmacı, Hasan Kılca, Selçuklu, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Altay Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Altay Mevlid Kandili'nde Konyalılarla buluştu - Son Dakika
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