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Başkan Arat: "Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika

Başkan Arat: "Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

17.10.2021 18:40
Başkan Arat:

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) 37. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende konuşan TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, "TEMAD, kurulduğu günden bugüne kadar hak mücadelesi uğruna çok zorluklar çekmiştir. 1970'li yılların başında bir yandan şubelerin açılması hız kazanırken diğer yandan özlük haklarıyla ilgili yoğun mücadele süreci başlatılmıştır. Bu mücadelede özellikle kadınlarımızın öncü rol üslenmiş olmaları dikkatlerden kaçmamıştır. O dönemde derneğimize sahip çıkan bütün dava arkadaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için, hep birlikte el ele, birlikte düşünüp, birlikte hareket etmeliyiz, birliktelik gücümüzü göstermeliyiz. Söz verildiği halde verilmeyen haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Başkan Arat, astsubay camiasının gününü kutlarken, Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle BTÖ bölücü terör örgütleri ile mücadele eden astsubaylara da başarılar diledi. - SAMSUN

Başkan Arat: Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz
Başkan Arat: Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz
Başkan Arat: Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Atatürk Anıtı, Samsun, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Arat: 'Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Arat: "Haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika
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