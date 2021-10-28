Üye Girişi
Başkan Arda: Asla başaramayacaklar - Son Dakika

Başkan Arda: Asla başaramayacaklar

28.10.2021 11:41
Başkan Arda: Asla başaramayacaklar

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği, Prof. Dr. Hasan Mert'in konuşmacı olarak katıldığı "Cumhuriyet ve Atatürk'e giden süreç" konferansında konuşan Başkan Halil Arda, Atatürk'ü unutturmaya, Cumhuriyetin değerlerini yok etmeye çalışanlar bunu asla başaramayacaklar" dedi.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve bir hafta süren Cumhuriyet Bayramı kutlamaları panel ve konserle devam etti. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet'e Giden Süreç" panelinde Prof. Dr. Hasan Mert, Gaziemirli yurttaşlarla bilgilerini paylaştı. Prof. Dr. Hasan Mert, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Cumhuriyet yönetimine ve hanedanlık düzeninden seçimle işbaşına gelen idari sisteme nasıl geçildiği ve bu süreçte Atatürk'ün rolünü anlattı.

Türk milletinin kendisine liderlik edecek kişide belli özellikler aradığını ifade eden Hasan Mert, "Bu özelliklerin birincisi cesarettir. Lider cesur olacak, kahraman olacak. Mesela taarruz ederken en önde mücadele eden kişi cesurdur. İkinci özellik feraset sahibi olmalı yani geleceği görmelidir. Olayların akışına bakarak, sebep sonuç ilişkisi kurup, analiz edip doğru yolu seçmelidir lider. Cömert, adil, eğitimli olmalıdır lider. En önemlisi lider kut yani uğur sahibi olmalıdır. Bu doğuştan gelen bir özelliktir. Bu özellikler Mustafa Kemal Atatürk'te vardı" diye konuştu.

Okul döneminden başlayarak Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarını anlatan Hasan Mert, şunları söyledi: "Atatürk 1907 yılında "yönetim şeklini değiştirmeliyiz" diyor. Ardından savaşlar başlıyor. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal adı parlıyor. Türk milletini çok iyi tanıyan Atatürk, her cephede askerlerle birlikte en önde yer alıyor. Cephede aldığı başarılar sonrasında Mustafa Kemal tüm Anadolu'da tanınıyor. Halk aradığı kutlu kişiyi, lideri bulmuştu."

Cumhuriyet yaratılışımızda var

Türk Milleti'nin yapısına en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu savunan Hasan Mert, "Türk Milleti olgun bir şekilde binlerce yıllık tarihini değiştiren bu karara gayet sıcak yaklaştı. Padişahlıktan Cumhuriyet sistemine geçişi olgunlukla karşıladı. Bu konuda ben şöyle düşünüyorum Türk halkı cumhuriyetçiydi. Yaratılışında, genlerinde bu vardı. Bir lider çıktı Cumhuriyeti ilan etti ve halkta bunu kabul etti" dedi.

"Cumhuriyete giden yol, uzun yıllar süren bir süreçti" diyen Hasan Mert sözlerini şöyle tamamladı:Atatürk'ün attığı adımların, aldığı kararların zamanlaması son derece önemlidir. Atatürk'ün inkılâplarının hepsi bir birini tamamlıyor. Aldığı kararlarla geleceğe yön veren liderdir Atatürk.Yüz yılın ötesini gören bir liderdir. Tarihi çok iyi okuyan bir liderdir."

Konferansın sonunda Prof. Dr. Hasan Mert'e anı objesi vererek teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bugün güzel bir panelle hocamızın bilgileri eşliğinde tarihimizi bir kez daha hatırladık. Tarihimiz unutturulmaya çalışılıyor. Mustafa Kemal unutturulmaya çalışılıyor. Cumhuriyet değerleri yok edilmeye çalışılıyor. Ama biz buna asla müsaade etmeyeceğiz. Asla başaramayacaklar!" diye konuştu.

Konferansın ardından Gaziemir Belediyesi Türk Müziği Korosu, "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" konserinde sahneye çıktı. Sanat Yönetmeni Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne alan koro, Atatürk'ün sevdiği ve Atatürk için bestelenen ezgileri seslendirdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Arda: Asla başaramayacaklar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
"Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
10:09
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Arda: Asla başaramayacaklar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement