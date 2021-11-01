Üye Girişi
Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı

01.11.2021 10:46
Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı

Başkan Büyükakın, HİZMET-İŞ Kocaeli Şube Başkanlığı'nın her ay düzenlediği Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, HİZMET-İŞ Kocaeli Şube Başkanlığı'nın her ay düzenlediği Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı. Pandemi döneminde ifade ettiği, "Gerekirse tüm yatırımlarımızı durdurur, sosyal ve sağlık destek paketlerine ağırlık veririz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Bu bir strateji meselesidir. Biz insanımız, kentimiz ve ülkemiz için varız. Bu kentin bize verdiği kaynakları yine milletimiz için kullanıyoruz" dedi. HİZMET-İŞ Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu birliktelikte, "Bizlerin tek bir gayesi vardır. Onurumuzla ve şerefimizle yaşamaktır. Bu milletin bir onurlu evladı olarak da bu kadirşinas halkımıza hizmet etmektir" ifadelerini sarf etti.

"RABBİMİZDE YOLUMUZU KOLAYLAŞTIRIYOR, AÇIK EDİYOR"

"Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işçimizin ve kentimiz insanının mutlu olması için çalışıyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Biz samimi bir şekilde çalıştıkça, Rabbimizde yolumuzu kolaylaştırıyor, açık ediyor. Gayemiz bu memleketin daha iyi yere gelmesidir. Bakın Cumhurbaşkanımızın günlük dört beş saat uykusu var veya yok. Bu ülke ve millet için çalışıyor. Bazen ben bu enerjiye hayret ediyorum. Onun güçlü iradesi ve çalışma azmi de bize örnek oluyor. Cumhurbaşkanımız bu şekilde çalışırken biz ne yapmalıyız. Biz de daha çok çalışmalıyız. Durmamamız lazım. Bu memleketin selameti için sizlerin de daha çok çalışması lazım" ifadelerini sarf etti.

"İÇİŞLERİMİZE ASLA MÜDAHALE ETTİRMEYİZ"

Başkan Büyükakın konuşmasına şu şekilde devam etti: "İşçimizin alın terinin karşılığını vermek için elimizden geleni yaptık. İşçimizin mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önüne birçok engel getirmek isteyeceklerdir. Ancak bilmedikleri bir şey var. Şu anda eski Türkiye yok. Daha güçlü bir Türkiye var. İnşallah daha da güçlenecek. Bizler içişlerimize asla müdahale ettirmeyiz. Bunu birileri yani sizin de bildiğiniz 10 büyükelçi yapmak istedi, gereken cevabı da aldılar. Bu milletin gerçek evlatları da gerekeni yaptı, yapmaya da devam edecektir. Peki, onlar ne yaptı, geri adım atmak zorunda kaldılar. Demek ki aslolan şey şudur. Durmanız gerektiği gibi durmaktır. Birisi kızarmış, birisi parmak sallarmış veya başka bir şey yaparmış diye düşünmeyecek ve durmayacaksın. Yani, korkmayacaksınız, korkmuyoruz da."

"CUMHURBAŞKANIMIZDA TAM DA ONU YAPIYOR"

Başkan Büyükakın, konuşmasında,"Cumhurbaşkanımız Libya'ya karışmasa, Doğu Akdeniz'de petrol aramasa, Ege Denizi'nde kıta sahanlığı meselesine veya Adalar üzerinde haklarımızı ifade etmese, güney sınırlarımızda yani Suriye'de olup bitenlere karışmasa, gözümüzün içine baka baka terör devletini kursalar, Irak'ta olanlara karışmasa veya diğer bölgelere ilgi duymasa, 'Ben size karışmıyorum, sizde bize karışmayın karşılıklı birbirimizi idare edelim' dese kabul ederler mi? Evet kabul ederler. Hiç şüphesiz ederler. O zaman neden Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşıyor, derdi ne peki o zaman. Derdi, bu topraklara girdiğimizden beri bize liderlik edenlerin yani komutanların yani büyük devlet adamlarının derdi neyse Cumhurbaşkanımızın derdi de odur. Aslında derdi nizamıalemdir. Bizim ceddimizin derdi de buydu.Bizim derdimizde sadece hayatımızı kazanmak veya iyi yaşamak mıdır? Ben bu kentte vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarını her gün arıyorum. Vadenin ne zaman biteceği belli değil. O zaman ne yapmak lazım, adam gibi insan gibi yaşamaktır. Gereğini yapmaktır. Cumhurbaşkanımızda tam da onu yapıyor" vurgusu yaptı.

"FRANSIZLAR VEYA YUNANLILAR YAPSA ANLARIM"

Mavi Vatan yaklaşımımızı ve Libya'ya ile kurduğumuz ilişkiyi eleştirenlerin olması üzerine de değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Bunu Fransızlar veya Yunanlılar yapsa anlarım. Bizimkilere ne oluyor onu anlamakta zorlanıyorum. Bunlar kimler adına konuşuyor? Aslında bu sorunun cevabı da açıktır. Azerbaycan'a destek verdiğimiz için de kimin sesi olduklarının farkında olmayanlar yine eleştirmeye kalktılar. KHK ile atılanları geri getirme çabasında olanları da iyi anlamalıyız. Ne yapmak istediklerini çok iyi fark etmeliyiz. Sadece FETÖ'cüler mi atıldı. Hayır daha başkaları da atıldı. Peki kime mesaj veriyorlar. YPG, PYD ve diğer tüm terör örgütlerine desteklerini de bala zehir katarak yapıyorlar. Güney sınırımızda başlarına yıktığımız tünelleri yeniden yapmak isteyenlere destek oluyorlar. PKK artık insan kaynağı bulamıyor. Bunların güçlenmelerine fırsat vermeyeceğiz. Öbür taraftan da Türkiye'de kaos oluşturmak için çalışıyorlar. Buna da fırsat vermeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı

Marmara Belediyeler Birliği, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular 10:45 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu 10:34 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu 17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı 10:28 17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu 10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 09:56 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti 09:25 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:23 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
09:55 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı
09:53 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor         
10:48
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Kendisine bilerek korona bulaştıran kadın öldü, 9 yaşındaki kızı hastanede entübe edildi Kendisine bilerek korona bulaştıran kadın öldü, 9 yaşındaki kızı hastanede entübe edildi         
10:25
Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor         
10:20
Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı         
10:15
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı         
08:53
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 11:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement