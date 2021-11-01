Başkan Büyükakın: Bu milletin gerçek evlatları gerekeni yaptı - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, HİZMET-İŞ Kocaeli Şube Başkanlığı'nın her ay düzenlediği Temsilciler Kurulu toplantısına katıldı. Pandemi döneminde ifade ettiği, "Gerekirse tüm yatırımlarımızı durdurur, sosyal ve sağlık destek paketlerine ağırlık veririz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, "Bu bir strateji meselesidir. Biz insanımız, kentimiz ve ülkemiz için varız. Bu kentin bize verdiği kaynakları yine milletimiz için kullanıyoruz" dedi. HİZMET-İŞ Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu birliktelikte, "Bizlerin tek bir gayesi vardır. Onurumuzla ve şerefimizle yaşamaktır. Bu milletin bir onurlu evladı olarak da bu kadirşinas halkımıza hizmet etmektir" ifadelerini sarf etti.

"RABBİMİZDE YOLUMUZU KOLAYLAŞTIRIYOR, AÇIK EDİYOR"

"Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işçimizin ve kentimiz insanının mutlu olması için çalışıyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Biz samimi bir şekilde çalıştıkça, Rabbimizde yolumuzu kolaylaştırıyor, açık ediyor. Gayemiz bu memleketin daha iyi yere gelmesidir. Bakın Cumhurbaşkanımızın günlük dört beş saat uykusu var veya yok. Bu ülke ve millet için çalışıyor. Bazen ben bu enerjiye hayret ediyorum. Onun güçlü iradesi ve çalışma azmi de bize örnek oluyor. Cumhurbaşkanımız bu şekilde çalışırken biz ne yapmalıyız. Biz de daha çok çalışmalıyız. Durmamamız lazım. Bu memleketin selameti için sizlerin de daha çok çalışması lazım" ifadelerini sarf etti.

"İÇİŞLERİMİZE ASLA MÜDAHALE ETTİRMEYİZ"

Başkan Büyükakın konuşmasına şu şekilde devam etti: "İşçimizin alın terinin karşılığını vermek için elimizden geleni yaptık. İşçimizin mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önüne birçok engel getirmek isteyeceklerdir. Ancak bilmedikleri bir şey var. Şu anda eski Türkiye yok. Daha güçlü bir Türkiye var. İnşallah daha da güçlenecek. Bizler içişlerimize asla müdahale ettirmeyiz. Bunu birileri yani sizin de bildiğiniz 10 büyükelçi yapmak istedi, gereken cevabı da aldılar. Bu milletin gerçek evlatları da gerekeni yaptı, yapmaya da devam edecektir. Peki, onlar ne yaptı, geri adım atmak zorunda kaldılar. Demek ki aslolan şey şudur. Durmanız gerektiği gibi durmaktır. Birisi kızarmış, birisi parmak sallarmış veya başka bir şey yaparmış diye düşünmeyecek ve durmayacaksın. Yani, korkmayacaksınız, korkmuyoruz da."

"CUMHURBAŞKANIMIZDA TAM DA ONU YAPIYOR"

Başkan Büyükakın, konuşmasında,"Cumhurbaşkanımız Libya'ya karışmasa, Doğu Akdeniz'de petrol aramasa, Ege Denizi'nde kıta sahanlığı meselesine veya Adalar üzerinde haklarımızı ifade etmese, güney sınırlarımızda yani Suriye'de olup bitenlere karışmasa, gözümüzün içine baka baka terör devletini kursalar, Irak'ta olanlara karışmasa veya diğer bölgelere ilgi duymasa, 'Ben size karışmıyorum, sizde bize karışmayın karşılıklı birbirimizi idare edelim' dese kabul ederler mi? Evet kabul ederler. Hiç şüphesiz ederler. O zaman neden Cumhurbaşkanımız bunlarla uğraşıyor, derdi ne peki o zaman. Derdi, bu topraklara girdiğimizden beri bize liderlik edenlerin yani komutanların yani büyük devlet adamlarının derdi neyse Cumhurbaşkanımızın derdi de odur. Aslında derdi nizamıalemdir. Bizim ceddimizin derdi de buydu.Bizim derdimizde sadece hayatımızı kazanmak veya iyi yaşamak mıdır? Ben bu kentte vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarını her gün arıyorum. Vadenin ne zaman biteceği belli değil. O zaman ne yapmak lazım, adam gibi insan gibi yaşamaktır. Gereğini yapmaktır. Cumhurbaşkanımızda tam da onu yapıyor" vurgusu yaptı.

"FRANSIZLAR VEYA YUNANLILAR YAPSA ANLARIM"

Mavi Vatan yaklaşımımızı ve Libya'ya ile kurduğumuz ilişkiyi eleştirenlerin olması üzerine de değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Bunu Fransızlar veya Yunanlılar yapsa anlarım. Bizimkilere ne oluyor onu anlamakta zorlanıyorum. Bunlar kimler adına konuşuyor? Aslında bu sorunun cevabı da açıktır. Azerbaycan'a destek verdiğimiz için de kimin sesi olduklarının farkında olmayanlar yine eleştirmeye kalktılar. KHK ile atılanları geri getirme çabasında olanları da iyi anlamalıyız. Ne yapmak istediklerini çok iyi fark etmeliyiz. Sadece FETÖ'cüler mi atıldı. Hayır daha başkaları da atıldı. Peki kime mesaj veriyorlar. YPG, PYD ve diğer tüm terör örgütlerine desteklerini de bala zehir katarak yapıyorlar. Güney sınırımızda başlarına yıktığımız tünelleri yeniden yapmak isteyenlere destek oluyorlar. PKK artık insan kaynağı bulamıyor. Bunların güçlenmelerine fırsat vermeyeceğiz. Öbür taraftan da Türkiye'de kaos oluşturmak için çalışıyorlar. Buna da fırsat vermeyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.