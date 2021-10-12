Başkan Büyükakın; Gebzemizin kurtuluş günü kutlu olsun - Son Dakika

" Orhan Gazi'nin fethettiği, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin başlangıç noktası, medeniyetlerin yurdu Gebze'mizin kurtuluş yıldönümünde tüm Gebzeli ve Kocaelili vatandaşlarımı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze'nin tarihte İstanbul ve Anadolu'ya bağlantı noktasında önemli bir yerde bulunduğunu belirterek, "13 Temmuz 1920 tarihinde İngilizler tarafından işgal edilen Gebzemiz, 12 Ekim 1922'de 61. Tümen Süvari Birliği tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, bu güzel ilçemizi yeniden Türk yurdu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Gebzemizin bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.