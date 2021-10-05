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Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti

05.10.2021 10:23
Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti, System.String[]

Başkan Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik'i ziyaret etti.

Deniz Eğitim ve Öğretim- Garnizon Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Başkan Büyükakın'a günün anısına hediye takdim edildi. Başkan Büyükakın, Tümamiral Ayhan Gedik'e görevinde başarılar diledi. Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ise, Başkan Büyükakın'ın ziyaretlerinden onur duyduklarını belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği, Tahir Büyükakın, Ayhan Gedik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Tümamiral Gedik'i ziyaret etti - Son Dakika


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