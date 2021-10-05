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Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti

05.10.2021 15:10
Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanı seçilen Ali Köse ve heyetini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Baro Başkanı seçilen Ali Köse ve heyetini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Köse ve yönetiminin nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Köse ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Kayseri Barosu'na bağlı tüm avukatlara selam ve sevgilerini iletti.

Köse ise hoş ve samimi sohbetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini sundu.

Ziyaret sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti
Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti
Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Ali Köse, Kayseri, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, baro başkanlığına seçilen Ali Köse ve heyetini kabul etti - Son Dakika


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