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Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı - Son Dakika

Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı

12.10.2021 14:58
Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya periyodik olarak yaptıkları dere temizliklerinin fotoğraflarını paylaşarak çevre kirliliğine karşı verdikleri savaşta vatandaşlardan da kendilerine destek olmalarını istedi.

Şubat ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Balçova'da bir yandan derelerin ıslahı yapılırken diğer yandan da derelerin temizliği yapılıyor. Sokak ve çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak derelerin temizliğini yaptıkları ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya vatandaşlardan da çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalarını istedi.

Bir hafta içinde derelerden tonlarca atık topladıklarını belirten Başkan Çalkaya "Biz doğayı koruyup kollamazsak, doğanın bize acımayacağını artık ezberlememiz gerekiyor. Lütfen çevreye daha duyarlı olalım" diyerek vatandaşlardan çevre kirliliğine karşı verdikleri savaşta kendilerine destek olmalarını istedi.

Fatma Çalkaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Çalkaya'dan çevre duyarlılık mesajı - Son Dakika


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