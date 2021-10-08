Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi - Son Dakika

Teklifin özellikle uygulamada şikâyet edilen çeşitli sorunlara çözüm olabileceğini belirten Çetin, "Kanun teklifini yıllardır konuştuğumuz ve beklediğimiz vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak görüyor ve daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini bekliyorum" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini beklediklerini ifade eden Başkan Çetin teklifle basit usulde vergilendirilen yaklaşık 835 bin esnafın, halen 235 milyon TL civarında olan gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti. Çetin getirilecek yeniliklerin bazılarını şöyle sıraladı: "Tarım desteği alan tahminen 3 milyon civarındaki çiftçilerin destekleme ödemeleri halen yaklaşık 600 milyon TL tutarındaki gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Vergi indiriminde tarhiyatın kesinleşmesi zorunluluğu kaldırılmakta, vergi indiriminden yararlanma bu çerçevede kolaylaştırılmaktadır, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmakta, beyanname sayısı üçe düşürülmektedir, vergi indiriminde tarhiyatın kesinleşmesi zorunluluğu kaldırılmakta, vergi indiriminden yararlanma bu çerçevede kolaylaştırılmaktadır, dijital tebligat ve dijital denetim uygulamalarına geçilmektedir, banka dekontu gibi belgelerin gider pusulası yerine geçmesi düzenlenmektedir, vergi incelemesinde diğer vergiler için pişmanlık beyanına imkan tanınmakta, uzlaşma kapsamı genişletilmektedir, gelir vergisinden muaf olan genç girişimci hizmetlerine KDV istisnası da tanınmaktadır."

VERGİ REFORMU İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Kanun teklifinin özellikle uygulamada şikâyet edilen çeşitli sorunlara çözüm olacağına işaret eden Başkan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenlemeyle ekonomide dijitalleşmeyi dikkate alan yenilikler getirildiği de açıktır. Genellikle "torba kanun" maddeleriyle yapılan düzenlemeler yerine kapsamlı bir kanun değişikliği yapılmaktadır. Bu kanun teklifini yıllardır konuştuğumuz ve beklediğimiz vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak görüyor ve daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini bekliyorum. Kayıtdışı ekonominin azaltılması ve vergi tabanının büyütülmesi, vergi dilimlerinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, ekonomide KDV ve ÖTV yükünün azaltılması ve böylece vergi adaletinin sağlanması en büyük beklentilerimizden birisidir. Vergi muafiyet, istisna ve oranlarında mesleki tanımlama yanında gelir ve vergi dilimlerinde adalet ilkesi de gözetilmeli, belirli bir gelirin üzeri ister sosyal medya, ister diğer hizmet geliri olsun orantılı biçimde vergilenmelidir."

DÜZENLEMEYLE İLGİLİ ÖNERİLER

Enflasyonun artığı bu dönemde girdi maliyetlerini düşürecek vergi indirimlerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Davut Çetin teklifle ilgili şu önerilerde bulundu: "Kanun teklifinde örneğin elektrik üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Kiracı işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturan KDV stopajı kaldırılmalı veya %1'e indirilmelidir. Son günlerde gündeme gelen vergi cennetlerine sermaye transferi konusunda sınırlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Paradan para kazanma faaliyetlerinin vergisi artırılmalı, reel ekonomi, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Vergisini düzenli ve eksiksiz ödeyen vergi mükelleflerinin indirimi artırılmalıdır."

Vergi reformunun bu amaç ve kapsamda ele alınmasının özel sektör için önemli olduğunu belirten Davut Çetin, TBMM'de görüşülen Kanun teklifinin bu yönde güzel bir başlangıç olmasını dileyerek, teklifte emeği geçenlere teşekkür etti.