Üye Girişi
Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi

08.10.2021 15:10
Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TBMM'de gündemde olan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin özellikle uygulamada şikâyet edilen çeşitli sorunlara çözüm olabileceğini belirten Çetin, "Kanun teklifini yıllardır konuştuğumuz ve beklediğimiz vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak görüyor ve daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini bekliyorum" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini beklediklerini ifade eden Başkan Çetin teklifle basit usulde vergilendirilen yaklaşık 835 bin esnafın, halen 235 milyon TL civarında olan gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti. Çetin getirilecek yeniliklerin bazılarını şöyle sıraladı: "Tarım desteği alan tahminen 3 milyon civarındaki çiftçilerin destekleme ödemeleri halen yaklaşık 600 milyon TL tutarındaki gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Vergi indiriminde tarhiyatın kesinleşmesi zorunluluğu kaldırılmakta, vergi indiriminden yararlanma bu çerçevede kolaylaştırılmaktadır, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmakta, beyanname sayısı üçe düşürülmektedir, vergi indiriminde tarhiyatın kesinleşmesi zorunluluğu kaldırılmakta, vergi indiriminden yararlanma bu çerçevede kolaylaştırılmaktadır, dijital tebligat ve dijital denetim uygulamalarına geçilmektedir, banka dekontu gibi belgelerin gider pusulası yerine geçmesi düzenlenmektedir, vergi incelemesinde diğer vergiler için pişmanlık beyanına imkan tanınmakta, uzlaşma kapsamı genişletilmektedir, gelir vergisinden muaf olan genç girişimci hizmetlerine KDV istisnası da tanınmaktadır."

VERGİ REFORMU İÇİN ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Kanun teklifinin özellikle uygulamada şikâyet edilen çeşitli sorunlara çözüm olacağına işaret eden Başkan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenlemeyle ekonomide dijitalleşmeyi dikkate alan yenilikler getirildiği de açıktır. Genellikle "torba kanun" maddeleriyle yapılan düzenlemeler yerine kapsamlı bir kanun değişikliği yapılmaktadır. Bu kanun teklifini yıllardır konuştuğumuz ve beklediğimiz vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak görüyor ve daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini bekliyorum. Kayıtdışı ekonominin azaltılması ve vergi tabanının büyütülmesi, vergi dilimlerinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, ekonomide KDV ve ÖTV yükünün azaltılması ve böylece vergi adaletinin sağlanması en büyük beklentilerimizden birisidir. Vergi muafiyet, istisna ve oranlarında mesleki tanımlama yanında gelir ve vergi dilimlerinde adalet ilkesi de gözetilmeli, belirli bir gelirin üzeri ister sosyal medya, ister diğer hizmet geliri olsun orantılı biçimde vergilenmelidir."

DÜZENLEMEYLE İLGİLİ ÖNERİLER

Enflasyonun artığı bu dönemde girdi maliyetlerini düşürecek vergi indirimlerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Davut Çetin teklifle ilgili şu önerilerde bulundu: "Kanun teklifinde örneğin elektrik üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Kiracı işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturan KDV stopajı kaldırılmalı veya %1'e indirilmelidir. Son günlerde gündeme gelen vergi cennetlerine sermaye transferi konusunda sınırlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Paradan para kazanma faaliyetlerinin vergisi artırılmalı, reel ekonomi, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Vergisini düzenli ve eksiksiz ödeyen vergi mükelleflerinin indirimi artırılmalıdır."

Vergi reformunun bu amaç ve kapsamda ele alınmasının özel sektör için önemli olduğunu belirten Davut Çetin, TBMM'de görüşülen Kanun teklifinin bu yönde güzel bir başlangıç olmasını dileyerek, teklifte emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi

Türkiye, Tarım, Vergi, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler 15:16 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı 14:50 Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi

Son Dakika Haberleri
15:23 O Ses Türkiye Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
O Ses Türkiye Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu O Ses Türkiye Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu         
15:24
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 15:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Davut Çetin Vergi Usul Kanun Teklifini Değerlendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement