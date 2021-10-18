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Başkan Ergün Muhtarların Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Ergün Muhtarların Gününü kutladı

18.10.2021 11:53
Başkan Ergün Muhtarların Gününü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm muhtarların gününü kutladı.

Başkan Ergün, Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: "19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2015/ 11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihinin ''Muhtarlar Günü'' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Muhtarlarımız, kamu idarecileri olan bizlerin mahallelerdeki gözümüz ve kulağımızdır. Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte genişleyen hizmet sahamızda muhtarlarımızın önemi bir kat daha artmış, uzakların yakın olmasında bizlere değerli katkıları olmuştur. Vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında köprü vazifesi gören, muhtarlarımızın onurlandırıldığı gün olan Muhtarlar Günü'nde, tüm muhtarlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu duygularla vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için değerli katkıları olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Muhtarlar Günü, Manisa, Gazete, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün Muhtarların Gününü kutladı - Son Dakika


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