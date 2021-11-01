Başkan Gürkan Fırat Havzası Değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Fırat Havzası içerisinde yer alan illerin Valileri, Belediye Başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın başkanlığında düzenlenen Fırat Havzası Değerlendirme toplantısında, Fırat Havzası'nın turizme kazandırılmasını sağlamak ve bölgesel turizm potansiyelinin artırılması için yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel ve tarihi mirasları tanıtmak, bölgeyi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirmenin amaçlandığı toplantındaki bütün konular "21'inci Yüzyıl'ın Pusulası" başlığında ele alındı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen toplantıya katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Fırat Havzası'nı turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak amacıyla toplantıya iştirak ettiklerini belirterek, kültür ve tarihi mirasların canlandırılmasının önemine değindi.

Fırat Havzasının turizme kazandırılması noktasında turizm destinasyonlarının da önemine değinen Başkan Gürkan, "Genel anlamda Fırat Havzası illeri olarak turizm potansiyelimizi artırmak için bölgeye hitap edecek günlük, haftalık ve belki de daha uzun süreli turizm rotaları belirleyebiliriz. Bu anlamda Büyükşehirler olarak işbirliği içerisinde yeni turizm rotaları belirleyerek bunu hayata geçirebiliriz" dedi.