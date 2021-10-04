Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, hayvan bakımevini ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla geçici hayvan bakımevini ziyaret etti.

Gürün'e, ziyarette Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri, anaokulu, kreş öğrencileri ve velileri de eşlik etti.

Hayvan bakımevini gezen ziyaretçilere, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Gürün, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en kapsamlı barınaklarından olan Muğla Geçici Hayvan Bakımevinde cerrahi operasyonların da yapıldığını söyledi.

İnsanların sokak hayvanlarıyla aynı şehri paylaştığını unutmadan, gereken özeni göstermeleri gerektiğini Gürün, "Burayı her yaştan insan ziyaret ediyor. Bizim için özellikle çocuklarımızın ziyaretleri çok önemli. Her konuda olduğu gibi küçük yaştan itibaren çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanması toplumsal olarak da bizim daha huzurlu bir sosyal hayata kavuşmamızı sağlayabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanında olup, şehrimizde daha kolay bir yaşam sürmeleri için çalışmalar yapıyoruz."diye konuştu.