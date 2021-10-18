Başkan Güzgülü, Cimnastik Takımıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Güzgülü, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası gençler kategorisi trio finalinde 19.400 puan toplayıp dördüncü olan sporcularımızı tebrik ederken, önümüzdeki Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında takımımızdan madalya beklediğini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı sporcularımız, Muradiye Spor Salonu'nda yeni turnuvalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü de Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali Caner Vatansever ve Metin Memiş ile birlikte takımımızı antrenmanda ziyaret etti. Antrenörümüz Mehmet Ali Ekin'den bilgiler alan Güzgülü,"Öncelikle ilk kez katıldığınız Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası gençler kategorisi trio finalinde 19.400 puan toplayarak dördüncü olduğunuz ve bizleri gururlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Tabi şimdi önümüzde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları var. Şimdi elde ettiğiniz başarının üstüne gidip, madalyalar kazanmanın zamanı geldi. Yoğun bir çalışma programının içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İçinizden yeni Avrupa Şampiyonları, Dünya Şampiyonları çıkması için her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.