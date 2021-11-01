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Başkan Güzgülü, Tarık Almış Spor Tesislerini inceledi - Son Dakika

Başkan Güzgülü, Tarık Almış Spor Tesislerini inceledi

01.11.2021 14:40
Başkan Güzgülü, Tarık Almış Spor Tesislerini inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu'nda tadilat işlemlerini inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, daha modern bir şekilde Manisa gençliğine hizmet vermesi amacıyla tadilata alındı. Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de tadilatı devam eden spor tesisinin son durumunu yerinde inceledi. İncelemeler hakkında bilgilendirmede bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Tarık Almış Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, çok amaçlı olarak kullanılan bir tesis. Burada geçtiğimiz ay tadilatlara başlandı. Şimdi hem basketbol takımımız için hem de altyapıdaki çocuklarımız için bir düzenleme yapılıyor. Yüzme havuzumuzda çok yoğun ilgi görüyordu. 1200'e yakın kayıtlarımız yükselmişti. Yine aynı talebi görüyor. Buradaki düzenlemeleri en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra bu salon içerisinde jimnastik için bir salon yapabilir miyiz bunu değerlendirmek istedik. Manisa gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor, Tarık Almış, Manisa, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Güzgülü, Tarık Almış Spor Tesislerini inceledi - Son Dakika


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