Başkan Güzgülü, Tarık Almış Spor Tesislerini inceledi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, daha modern bir şekilde Manisa gençliğine hizmet vermesi amacıyla tadilata alındı. Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü de tadilatı devam eden spor tesisinin son durumunu yerinde inceledi. İncelemeler hakkında bilgilendirmede bulunan Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Tarık Almış Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, çok amaçlı olarak kullanılan bir tesis. Burada geçtiğimiz ay tadilatlara başlandı. Şimdi hem basketbol takımımız için hem de altyapıdaki çocuklarımız için bir düzenleme yapılıyor. Yüzme havuzumuzda çok yoğun ilgi görüyordu. 1200'e yakın kayıtlarımız yükselmişti. Yine aynı talebi görüyor. Buradaki düzenlemeleri en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra bu salon içerisinde jimnastik için bir salon yapabilir miyiz bunu değerlendirmek istedik. Manisa gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.