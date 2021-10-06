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Başkan Kavuş, Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan çocuklara eşlik etti - Son Dakika

Başkan Kavuş, Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan çocuklara eşlik etti

06.10.2021 13:37
Başkan Kavuş, Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan çocuklara eşlik etti, System.String[]

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş MEGA projesi kapsamında Berlika Parkı Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin konuğu oldu.

Çocukların eğitimine katılarak onlarla sohbet eden Başkan Kavuş, trafikte dikkat edilmesi gereken konular hakkında tavsiyelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca ile birlikte Meram Gelişim Akademisi (MEGA) projesi kapsamında, Berlika Parkı'nda trafik eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Meram genelinde eğitim gören, tüm 4. sınıf öğrencilerine polis ekipleri tarafından eğitimler veriliyor.

Çocuklarla sohbet ederek onlara trafik konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Kavuş, burada aldıkları derslerin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, 'Sizlerin sağlığı aileleriniz ve bizler için her şeyden değerli. Ayağınıza taş değmesi bile bizleri çok üzer. Bu sebeple burada öğrendikleriniz en az okulda öğrendikleriniz kadar hatta onlardan da önemli. Trafik polisi ağabey ve ablalarınız tarafından verilen dersleri çok iyi dinleyin ve öğrendiklerinizi sokakta, caddede en güzel şekilde uygulayın" dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Proje hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaklaşık iki hafta önce hayata geçirdikleri Meram Gelişim Akademisi (MEGA)'nın 4. sınıfları ilgilendiren bölümünde çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. MEGA Projesi çerçevesinde geçtiğimiz hafta birinci ve ikinci sınıflar için hazırlanan 'Bizim Çocuk Dergisi' nin dağıtılmaya başlandığını ve ahlaki karakter eğitimi programına start verildiğini kaydeden Başkan Kavuş, Meram'da bulunan 61 devlet ve 10 özel okulun ilköğretim 4. sınıfında okuyan toplam 6 bin 500 öğrenci için de Berlika Trafik Parkı'nda eğitimlere başlandığını ifade etti. Öğrencilerin başlarında öğretmenleri ve eğitmen trafik polisleri eşliğinde önce parkın içinde bulunan sınıflarda ve salonlarda teorik eğitime tabi tutulduklarını söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, bu eğitimin hemen akabinde minyatür akülü araçlarla verilen eğitim ile de pratiğini hayata geçirdiklerini belirtti. Çocukların burada hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini kaydeden Başkan Kavuş, "Trafikte araç sayısının her geçen gün daha da arttığına şahit oluyoruz. Böyle bir süreçte trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu noktada hassasiyet gösteren tüm anne babalara da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

KOCA; "EĞİTİME KATKILARINDAN DOLAYI BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ"

Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çalışmaları kapsamında Meram'da okuyan tüm 4. sınıf öğrencilerinin Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda yıl boyunca trafik eğitimi alacaklarını söyleyen Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, "Burada hazırlanan sınıflarda trafik polislerinin verdiği teorik eğitimler ve daha sonra trafik pistinde verilen uygulamalı dersler Meram, Konya ve Türkiye adına trafik bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi açısından önemlidir. Diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da bizlere ve çocuklarımıza katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a çocuklarımız, tüm eğitim caiması ve ailelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kavuş, Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan çocuklara eşlik etti

Berlika Parkı, Mustafa Kavuş, Hisarcık, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş, Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan çocuklara eşlik etti - Son Dakika


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