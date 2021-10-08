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Başkan Kırgöz Sanayi Esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Kırgöz Sanayi Esnafıyla buluştu

08.10.2021 11:20
Başkan Kırgöz Sanayi Esnafıyla buluştu

Yoğun mesai temposunda her kesime ulaşmaya devam eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ilçenin ana damarlarından Sanayi Sitesi'nde esnaf ve zanaatkarlar ile bir araya geldi.

Dikili Belediyesibirim müdürleri, teknikpersonel, meclis üyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili yetkililerinin de yer aldığı kahvaltıya esnaf yoğun bir ilgi gösterdi.

Biz Belediyeyi Sizin Ayağınıza Getirdik

Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda Başkan Kırgöz " Hepinizin işi gücü var, çok yoğun çalışıyorsunuz. Siz gelemeyebilirsiniz diyebiz belediyeyi sizin ayağınıza getirdik. Tüm ilgili müdürlerimiz, teknik personelimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörümüz, İZSU Teknik Amirimiz burada. Aklınızdan ne geçiyorsa, ne sıkıntılarınız varsa biz hepimiz emrinizdeyiz." dedi. 2.5 yıllık görev süresince yapılan ve gelecekte planlanan projeler konusunda bilgi veren Başkan Kırgöz,sözü esnaf hemşehrilerine bıraktı. Kahvaltıya katılan tüm esnaflar sorunlarını, taleplerini ve görüşlerini dile getirdiler.

Dikili tarihinde bir ilk

İlk kez bir belediye başkanının kendi çalıştıkları sahaya gelerektoplantı düzenlenmesinden mutlu olan sanayi esnafı şunları belirtti "Sanayi sitemizde son bir yıl su sıkıntısı yaşamadık. Suyumuz kesilmedi. Bizim için en önemli şeylerden birisi su diğeri de yoldu. Yollarımız da yapıldı. Bu konuda duyarlı davrandığınız için çok teşekkür ediyoruz."

Amacımız esnafımızın lokmasını büyütmek

Dikili'nin daha iyi yerlere gelmesi için tüm çalışma arkadaşlarıyla yoğun mesai harcadığını belirten Başkan Kırgöz " Bizim yaptığımız yenilikler sonrasında kazanan bu kentin esnafıolacak. Benim bütün çabam bu kenti topyekün zenginleştirmek, bu kentte yaşayan insanların daha mutlu yaşamasını sağlamak, bu kentte iş ve ticaret yapan esnafın lokmasını büyütmek. Çalışma arkadaşlarımızla bütün çabamız bu. Sanayi Sitemizde eksik kalan alanların planlaması yapıldı, önümüzdeki süreçte yenilenmemiş yol ve kaldırım olmayacak. Bu konuda da bizlerden desteklerini esirgemeyen başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere daire başkanlarına ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Sizlerden tek bir isteğim, Sanayi Sitemize sahip çıkalım. Biz her yaptığımız toplantıdan bir ders çıkarıyoruz, notlar alıyoruz. Bizim için de çok faydalı oluyor. Göremediklerimiz de oluyor. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyerek sanayi esnafına bol kazanç dileklerinde bulundu.

Başkan Kırgöz Sanayi Esnafıyla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili, İzmir, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kırgöz Sanayi Esnafıyla buluştu - Son Dakika


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