Başkan Kurt, Muhtarlar Gününde muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Kurt, muhtarların gününü kutladı. 'Daha Modern' ve 'Çağdaş' bir Odunpazarı için iş birliği vurgusu yaptı. Kooperatifçiliğin öneminin tartışıldığı toplantıda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi Bölümü hocalarından Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, kooperatifçilik ile ilgili sunum yaptı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kurt'un yanı sıra Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Refik Özaydın, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Önlü, mahalle muhtarları, Odunpazarı Belediyesi başkan yardımcıları ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomi Bölümü hocalarından Prof. Dr. Bülent Gülçubuk mahalle muhtarlarına kooperatifçiliğin önemini anlatan bir sunum yaptı.

DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN KOOPERATİFÇİLİK

Gelişmiş ülkelerin başarısının altında kooperatifçiliğin yattığını ifade eden Gülçubuk, Avrupa'dan ve dünyadan verdiği örneklerle, kooperatifçiliğin toplumsal gelişmelere etkilerine dikkat çekti. Dünyanın önde gelen ülkelerinin kooperatifler sayesinde bugünkü durumuna geldiğini dile getiren Gülçubuk, böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

"MUHTARLARLA BİR ARADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Muhtarlarla ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, tüm muhtarların, Muhtarlar Gününü kutladı. Kooperatifçilik ile ilgili yaptığı sunum için Gülçubuk'a teşekkür eden Başkan Kurt, Muhtarlar Gününde, muhtarlarla bir araya gelerek, belediye olarak farklı bir arayış içinde olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Kooperatifçiliğin,

Türkiye uygulamalarında kötü gösterildiği için çok ilgi görmediğini belirten Başkan Kurt, dünyanın en zengin ülkelerinin kooperatifçilikle uğraştığının altını çizdi.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİ KOOPERATİFÇİLİK YAPIYOR

"Yanlış adamlarla yapılan işler, kooperatifçiliği kötüledi ve tümünü dışlanmış bir duruma soktu.Dünyanın en zengin ülkesi olan Amerika, dünyanın en zengin kooperatiflerinden on tanesinden üçüne ev sahipliği yapıyor. Keza dünyanın en zengin en kooperatifinden ikisi Japonya'da" diyen Başkan Kurt, muhtarlara bu konuda beraber çalışma çağrısında bulundu. Türkiye'de de çok başarılı kooperatifçilik çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, bu kooperatiflerin üyelerine de büyük gelir desteği sağladığını ifade ederek, benzer bir oluşumun muhtarların ve çiftçilerin desteği ile kurulabileceğini kaydetti.

ÖNCÜLÜK YAPMAYA HAZIRIZ

"Kooperatifçiliği denemek ve başarmak zorundayız" diyen Başkan Kurt konuşmasına şu şekilde devam etti: "Biz belediye olarak öncülük yapmaya hazırız. Fakat bu işler tamamen belediyenin üzerine yüklenirse, başarısızlıkla sonuçlanır. Sorumluluğu siz alacaksınız. Bunu sağlarsak, Eskişehir'den büyük işlerin çıkacağına inanıyorum. Bunu da planlayarak, yeni dönemde muhtarlıklar ve kırsal hizmetlerimizle beraber uygulamaya geçelim."