Başkan Oran'dan "İkametini al gel" çağrısı - Son Dakika

Çeşme Belediyesi "Adresim Çeşme" kampanyası başlattı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme'de yazlığı olan ve pandemiden bu yana Çeşme'de yaşayan vatandaşlara seslenerek; "Sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bir kampanya başlattık. Birinci ikametimizi Çeşme'ye alıyoruz. El ele verelim nüfusumuzu arttıralım! Sevgi emek ister, haydi göreve" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 46 bin 375 olan nüfusu artırmak amacıyla, "Birinci ikameti Çeşme'ye taşıyoruz" diyerek bir kampanya başlattı.

Turizmin gözde kenti Çeşme'nin yaz aylarında ve pandemi sonrasında nüfusu 1 milyonu aşıyor. Çeşme'de turizm sektörünü geliştirmeyi hedefleyen Çeşme Belediyesi ilçe nüfusunu arttırarak hizmet için gelirini de artırmayı hedefliyor.

"Pandemi ile Çeşme'de yaşayanların sayısı arttı"

Pandemi sonrasında Çeşme'de yaşayan kış nüfusunun arttığını belirten Oran, "Nüfus kayıtlarına göre 46 bin 375 kişilik bir nüfusumuz var ama geçen kışı biz 250-300 bin, yazı ise 850 bin ile bir milyon arasında nüfusla geçirdik. Bu kışımızda da 200 binin altında değiliz. Adresim Çeşme kampanyamızda aslında biz pandemiden bu yana Çeşmemiz'de yaşayan fakat adrese dayalı nüfus sisteminde Çeşme'de ikameti gözükmeyen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Çeşme'ye kayıtlarını alarak, Çeşmemiz'in bütün kamu kurumlarının bütçelerinin ve kadrolarının artması için destek olmalarını istiyoruz" dedi.

Oran, "Çeşme'yi seven, Çeşme'ye gönül veren herkesi birinci adreslerini Çeşme'ye alarak, Çeşme'ye destek vermelerini istiyoruz. Sevgi emek ister, haydi göreve" diye konuştu.