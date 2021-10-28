Başkan Özyiğit'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

Başkan Abdullah Özyiğit, mesajında şu ifadelere yer verdi: " Cumhuriyetimizin yılmayan savunucuları, kıymetli hemşehrilerim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının işgale karşı verdikleri mücadele sonucunda 98 yıl önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten aldığı mirasla aydınlık geleceğe doğru ilerlemeye devam edecek.

Bugün içerisinde bulunduğumuz tüm olumsuzluklara karşı cumhuriyete ve demokrasiye bağlı milletimizin gösterdiği azim ülkemizi gelecek güzel günlere taşıyacak.

Hiç kuşku yok ki 'Kimsesizlerin kimsesi' olan cumhuriyetimiz demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen yaşayacak.

Ve unutulmamalıdır ki cumhuriyet yönetiminde söz halkındır. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak da her yurttaşın en büyük sorumluluğudur.

Ülkemizin kurucusu Ulu Önderimizin yolunda, büyük ve tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Bu uğurda her bedeli ödemeye de hazırız. Güzel ülkemiz ve gelecek nesillerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Atatürk başta olmak üzere tüm yol arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.

Gurur ve onurla yaşasın cumhuriyet."