Başkan Taban'dan Din Görevlilerine ziyaret - Son Dakika

Belediye Başkanı Alper Taban, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte İnegöl Müftülüğü ve Din Görevlileri Derneğini ziyaret etti.

İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş ile din görevlilerinin yer aldığı ziyarette, karşılıklı sohbet edilip istişarelerde bulunuldu. Başkan Taban, tüm din görevlilerinin haftasını tebrik ederek Müftü Hatipoğlu ve Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş'a hediye takdiminde bul