Başkan Toksöz'den muhtarlara "kahvaltılı" kutlama - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve Yatağan Muhtarlar Derneği Başkanı Şuayip Özbek birer konuşma yaparak Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Törenin ardından Yatağan Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Evi'nde düzenlenen kahvaltı programına, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Toksöz, belediyeyle muhtarların koordineli bir şekilde Yatağan'a en iyi hizmeti vermek için yoğun bir şekilde çalıştığının altını çizerek, "Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızın çalışmaları, hizmetin vatandaşa ulaştırılması noktasında büyük önem arz ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle, muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.