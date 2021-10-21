Başkan Toksöz: "Mevlid-i Nebi Haftası, arınma haftasıdır" - Son Dakika

Yatağan İmam Hatip Ortaokulumuzun Müdürü Şaban Çınaroğlu, Öğretmeni Yasemin Doyran ve öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, öğrenciler tarafından Başkan Toksöz'e çiçek ve hediye sunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toksöz, İmam Hatip Ortaokulu heyetine teşekkür ederek, "Mevlid-i Nevi Haftası, insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı Hz. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız, O'nun bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini, insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O'nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma haftasıdır. Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası'nda bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz eder, bütün İslam aleminin ve değerli hemşerilerimin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik eder, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim." diye konuştu.