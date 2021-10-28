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Başkan Yalçın, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı - Son Dakika

Başkan Yalçın, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı

28.10.2021 14:45
Başkan Yalçın, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2023'e kadar hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2023'e kadar hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Yalçın, Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimizin inşasına hizmet eden herkese ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize, ebediyete uğurladığımız gazilerimize rahmet diliyorum." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılına giderken belediye olarak hayata geçirecekleri projelerini aktaran Yalçın, 100 bilim ve düşünce insanı ile gençlerin buluşturulacağı programlar düzenleyeceklerini, 100 apartmanda 100 kütüphane oluşturacaklarını, 100. yıl şiirleri antolojisi yapacaklarını, "Ecdadın izinde" sloganıyla 100. yıla özel Çanakkale, Sivas, Erzurum, İstanbul ve Ankara gibi bölgelere gençlik turları düzenleyeceklerini belirtti.

100 iddialı ve üstün zekalı çocuğun ve gencin tespit edilerek ülkeye kazandırılması için çalışacaklarını anlatan Yalçın, üniversiteli 100 engelli öğrenciye yaşam desteği sağlanmasını, 100 hayvansever kişinin ve her branşta 100 sporcunun desteklenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Yalçın, 2023 gencin yabancı dil eğitimi almasını sağlayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını Türkiye'de eğitim gören 2023 yabancı uyruklu öğrenciye hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Yalçın, Türkiye, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkan Yalçın, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kadar hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı - Son Dakika
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