Başkan Yetişkin muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Yetişkin'e CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Köksal Yıldırım ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak eşlik etti.

Sığacık Yaratıcı Yazarlar Evi'nde düzenlenen toplantıda Seferihisar'ın muhtarlarına belediye projeleri hakkında bilgi verildi.

Tüm muhtarlar tek tek söz alarak mahallelilerinin taleplerini dile getirdi.

Başkan Yetişkin'den muhtarlara müjde "Seferihisar'ın yolları baştan sona yenilenecek"

Muhtarların en büyük sorunun yol olduğunun altını çizen Başkan Yetişkin "Doğalgaz, elektrik hattı ve içme suyu döşeme çalışmaları dolayısıyla yollarımız çok kötü durumda. Ancak bu çalışmalar bittiği gibi büyük bir hızla yollarımızı baştan sona yenileyecek yalnızca üst kapama çalışması ile geçiştirmeyeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar iyi çalışmalar diliyorum" dedi.