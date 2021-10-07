Başkent'te 100'ü aşkın tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te 100'ü aşkın tarihi eser ele geçirildi

Başkent'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs, sikke, çeşitli obje ve ok uçlarının yer aldığı 107 adet tarihi eserle birlikte yakalandı.

Başkent'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs, sikke, çeşitli obje ve ok uçlarının yer aldığı 107 adet tarihi eserle birlikte yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla H.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yapılan üst aramasında 56 adet sikke, 35 adet muhtelif obje, 12 adet yüzük, 2 adet metal ok ucu, 2 adet cam gözyaşı şişesi olmak üzere toplam 107 adet tarihi eser ele geçirildi. H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. (Ali Nargüner-İHA)

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