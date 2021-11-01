Başkent'te eski eş cinayeti - Son Dakika

Ankara'da boşandığı eski eşini silahla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, girdikleri evde Meltem Layıker'i mutfakta sırtından bıçaklanmış ve ateşli silahla vurulmuş olarak buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan Layıker'in kızı B.F.D., boşandıktan sonra annesi ile barışmak için eve gelen babası Ömer D.'nin annesi ile tartıştığı esnada kendisine odasına gitmesini söylemesi üzerine odasına gittiğini, silah sesinin ardından annesinin bağrışını duyması üzerine odasından çıktığını ve babasının "Ben anneni öldürdüm kaçıyorum" diyerek evden kaçtığını beyan etti. Geniş çaplı arama başlatan polis ekipleri, tartıştığı eski eşini öldüren Ömer D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Musa Erdoğan - Hidayet Türkyılmaz/İHA)