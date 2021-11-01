Başkent'te eski eş cinayeti: Silahla yaralayıp, bıçakla öldürdü - Son Dakika

Başkent'te eski eş cinayeti: Silahla yaralayıp, bıçakla öldürdü

ANKARA - Ankara'da boşandığı eski eşini önce silahla yaralayıp daha sonra bıçaklayarak öldüren Ömer D. (54), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerimde, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi üzerinde bulunan bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti. Eve giren polis ekipleri Meltem L. isimli kadını mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette sırtından bıçaklanmış ve ateşli silahla vurulmuş bir şekilde buldu. Polis ekiplerinin sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan ve Layıker'in kızı olduğu öğrenilen B.F.D.'nin annesi ile babasının boşandığını babası Ömer D.'nin annesi ile barışmak için eve geldiğini, babasının annesi ile tartıştığı esnada kendisini odasına gitmesini söylemesi üzerine odasına giden küçük kızın silah sesinin ardından annesinin bağrışını duymasının üzerine odasından çıktığını babasının yanına gelerek "ben anneni öldürdüm kaçıyorum" diyerek evden kaçtığını beyan etti.

Geniş çapta bir arama başlatan polis ekipleri, tartıştığı eski eşini öldüren cinayet zanlısı baba Ömer D.'nin kısa sürede izine ulaşarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri saldırı hakkında soruşturma başlattı.