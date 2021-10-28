Başkent'te sanayi sitesinde yangın - Son Dakika

- Başkent'te sanayi sitesinde yangın

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi 213 Caddede bulunan sanayi sitesinde hurda üzerine çalışan bir işyerinden yangın çıktı. Hurdaları sıkıştıran makineden kaynaklandığı iddia eden yangına ihbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiyesi müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.