Başkent'te zehir tacirlerine darbe - Son Dakika

Başkent'te zehir tacirlerine darbe

Ankara polisinin son bir haftada zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alındı 344 şüpheliden 49'u tutuklandı.

Ankara polisinin son bir haftada zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alındı 344 şüpheliden 49'u tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 344 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 49'u çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. Operasyonlarda 6.5 kg esrar, 1. 1 kg eroin, 1.4 kg metamfetamin, 9 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

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