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ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ'IN KATILIMIYLA YENİ SEZONA 'VE PERDE…' DEDİ - Son Dakika

ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ'IN KATILIMIYLA YENİ SEZONA 'VE PERDE…' DEDİ

10.10.2021 12:08
ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ'IN KATILIMIYLA YENİ SEZONA 'VE PERDE…' DEDİ

Ankara Tiyatroları'nın sezon açılışı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin organizasyonuyla şenliğe dönüştü.

Ankara Tiyatroları'nın sezon açılışı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin organizasyonuyla şenliğe dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı ve Gazi Park'ta düzenlenen açılış şenliğine, 7'den 70'e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Yavaş, "Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik, onlar da alkışları özlediler. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz ve perde diyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'yı sanatın ve kültürün de başkenti haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş Birliği ile 'Ankara Tiyatroları Sezon Açılış Şenliği', Gazi Park'ta gerçekleştirildi. 7'den 70'e Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sezon açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

YAVAŞ: "SANATÇILARIMIZI VE OYUNLARI ÇOK ÖZLEDİK"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan Gazi Park'ta bu açılışa katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yavaş, Başkentlilere şu sözlerle seslendi:

"Maalesef Cumhuriyetin geliştiği kadar ülkemizin geliştiği kadar sanatta çok geliştiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle son yıllarda biliyorsunuz Ankara sanata saygı duyulmayan bir kent olmuştu. Şimdi bizler tekrar sanata saygı duyan bir yönetim olarak inşallah Ankaralı hemşehrilerimizi sanatın her dalıyla buluşturmak istiyoruz. "

Yavaş, Başkent'i sanatın da başkenti yapmakta kararlı olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılından başlayarak Sakarya Zaferi'ne ve daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşıyoruz. İnşallah 100. yılı hep birlikte coşkuyla kutlayıp ikinci yüzyıla hep birlikte adım atacağız. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle tiyatrolarımız sanattan uzak kaldı, Ankara da sanattan uzak kaldı ama özledik. Bizler sanatçılarımızı özledik, oyunları özledik onlar da alkışları özlediler. İnşallah bugünden itibaren Ankara'nın her yerinde sanatın her türlüsünü ve özellikle tiyatroların perde demesiyle birlikte onları alkışla buluşturacağız, biz de sanata doyacağız. Onun için hepinize hoş geldiniz diyorum ve perde diyorum. "

SANATÇILAR VE SANATSEVERLERİ KAYNAŞTIRAN ŞENLİK

Ankara'daki özel tiyatroların stant açtığı ve oyunlarını tanıttığı sezon açılış şenliği; jonglör, uzun adam, kukla, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle sanatçıları ve sanatseverleri de buluşturdu.

Gazi Park'ta tiyatroların sahne gösterilerini Başkentlilerle birlikte izlemenin heyecan verici olduğunu vurgulayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "7'den 70'e herkes burada. Ankara bundan sonraki günlerde de sanat dolu, kültür dolu bir sezonu yaşayacak. Hep birlikte imrendiğimiz ve özlediğimiz sanat dolu etkinlikleri doya doya gerçekleştireceğiz" derken, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Ankara kültür ve sanatın başkenti olacak' dediği zaman kentteki bütün kültür ve sanat çevreleri heyecanlanmıştı bugün onun büyük bir yansımasını görüyoruz. 40'a yakın özel tiyatro gönüllü olarak bir araya geldi. Büyük bir etkinlikle tiyatro sezonu açılıyor. Kentteki bütün mahalleler ortak bir alanda buluştular. Kültür ve sanat adına tiyatro sezonunu büyük bir karnavalla açıyorlar. Ankara kültür ve sanatın başkenti olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞKENT'TE TİYATRO AŞKI BİR BAŞKA"

Ankara Tiyatroları'nın sezon açılışında Başkentli sanatseverlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren tiyatro sanatçıları ise düşüncelerini şu sözlerle özetlediler:

- Umut Özbay: "Pandemi sanat alanını kötü etkilese de bu yeni sezonda tiyatro aşkını insanlara yayarak güzel bir sezona geri dönmeyi umuyoruz. "

-Bülent Durmaz: "Sayın Mansur başkanımızın bize vermiş olduğu destek gerçekten çok anlamlı ve çok güzel. Özellikle Filarmoni Orkestrası'ndan sonra galiba Türkiye'de yapılmayan bir ilki başlattık. Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu topraklarda tiyatronun yeni sezonunu açıyoruz. "

- Neva Akçay: "1, 5 yıl aradan sonra pandeminin gölgesi altında da olsa tekrardan oyunlarımıza kavuşacağız. Bu güzel organizasyon için de çok teşekkür ediyoruz. "

BAŞKENT TİYATROLARINDAN SANATTA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Ulus Zafer Anıtı'nın önünde sezon açılışına ilişkin basın açıklaması yapan Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği (ANTİYAP) Başkanı Ali Nihat Yavşan, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlara seslenerek tiyatrolara destek vermelerini istedi.

Ankara'da 35 özel tiyatronun sezon açılışı ile yeniden umutlandıklarını ve festivaller yaparak dünya ile kültürel köprü kurmayı hedeflediklerini belirten Yavşan, "Cumhuriyetimiz 100. Yılına yaklaşırken tiyatro seferberliği ilan edelim. Her yerde tiyatronun yeniden doğmasına izin verelim, tiyatrolara destek olalım. Yeni sahneler yapalım ki tiyatrolara yuva olsun. Yeni sahneler açalım ki seyircilerimize nefes olsun" dedi.

ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ'IN KATILIMIYLA YENİ SEZONA 'VE PERDE…' DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Gazi, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ'IN KATILIMIYLA YENİ SEZONA 'VE PERDE…' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA TİYATROLARI MANSUR YAVAŞ'IN KATILIMIYLA YENİ SEZONA 'VE PERDE…' DEDİ - Son Dakika
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