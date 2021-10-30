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Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi - Son Dakika

Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi

30.10.2021 10:11

Başkentli çocukların çizdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı resimler, Millet Kütüphanesi'nde sergilendi.

Başkentli çocukların çizdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı resimler, Millet Kütüphanesi'nde sergilendi.

Cumhuriyet'in 98. yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Nasreddin Hoca Çocuk Salonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Etkinlikte, 25-29 Ekim'de kütüphaneyi ziyaret eden çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çizdiği resimler sergilendi.

Çocukların yaratıcılıklarını gösterme fırsatı bulduğu sergi yoğun ilgi gördü.

"Çocuklarımıza büyük farkındalık oluşturmuş oldu"

Resmi sergilenen çocuklardan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Esma Turan, "Bugün ülkemizin 98. doğum günü ve bunun için çok mutluyum. Millet Kütüphanesi'ne çok teşekkür ederim. Çok güzel görüntüler var." dedi.

Turan'ın annesi Emine Turan ise "Ülkemizin böyle etkinliklere ihtiyacı var, milli duygularımızı onurlandıran etkinliklere ihtiyacı var. Çocuklarımıza büyük farkındalık oluşturmuş oldu. Kütüphanemiz çok güzel yapılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Zeynep Başak, sergiyi gezdiğini ve çok beğendiğini ifade ederek, "Gerçekten çok mutluyum. Neden biliyor musun? Çünkü bayramları çok seviyorum. Çok güzel günler oluyor." dedi.

Baba Üzeyir Başak da "Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinden sınavlara hazırlık sürecinde büyük kızım ziyadesiyle yararlandı. Zeynep çok merak ediyordu. Gelip bir de burayı görmek istedi. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da farklılık olsun istedik. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Aden Mira Düzyol, resminin sergilenmesinden çok mutlu olduğunu belirtti.

Anne Ferda Düzyol ise "Kütüphaneyi gezdik. Mira kitaplarla zaten uzun zamandır haşır neşir ama çok kitabın olduğu bir ortamda olmasını, kitaplara dokunup görüp bakmasını arzu ettik. O yüzden geldik. Burada bir etkinlik yapılmaktaydı. Etkinliğe katıldık kızımla birlikte. Çocukların yaptığı resimler birbirinden güzel, birbirinden şahane. Yeni neslimiz için inşallah ülkemize daha hayırlı, daha ufku geniş, daha parlak çocuklar geliyor diyebilirim." açıklamasında bulundu.

Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi
Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi
Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi
Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi

Millet Kütüphanesi, Nasreddin Hoca, Cumhuriyet, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentli çocukların Cumhuriyet Bayramı temalı resimleri Millet Kütüphanesi'nde sergilendi - Son Dakika


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