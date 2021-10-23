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Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü

23.10.2021 14:53

Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü Başkentte seyir halindeki bir araç park halinde bekleyen araca arkadan çarptı.

Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü

ANKARA - Başkentte seyir halindeki bir araç park halinde bekleyen araca arkadan çarptı. Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler araç içinde sıkışan sürücünün cansız bedenine ulaştı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Rümeysa Şen kontrolündeki 38 AEK 935 plakalı araç seyir halinde ilerlerken sağ şeritte park halinde duran 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevre esnafın acil çağrı merkezine ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde sıkışan Rümeysa Şen'in cansız bedenini hurdaya dönen araçtan çıkarttı.

"Kamyon da 5 dakikadır park halinde duruyordu"

Kaza anına şahitlik eden Erkan Yılmaz, "Kaza anında köşede duruyordum. Araç yukardan geliyordu, büyük bir gürültü duydum ve aracın kamyonun arkasında olduğunu gördüm. Kamyon da 5 dakikadır park halinde duruyordu. Lastiklerde arabanın arkasındaydı. Arka tarafta durduğu için araç içinde iyice sıkışmıştı. Müdahale etmeye çalıştık fakat kapıları açamadık. Kısa süre içinde de ambulans ve itfaiye geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden Rümeysa Şen'in doktor olduğu ve nöbetten çıktığı öğrenildi.

Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü
Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü

Rümeysa Şen, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki araç park halindeki kamyona böyle çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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