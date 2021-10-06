Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Başkentte FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nde eski üst düzey sorumlu olan ve haklarında mahkemelerce aranma kaydı bulunan kişilerin bilgisini edinmesi üzerine çalışma başlattı.

Uzun süreli takip çalışması sonucunda, daha önce FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Rize İl Ablalığı yaptığı tespit edilen, çeşitli kademelerde örgütte görev aldığı ve hala örgüt adına faaliyet gösterdiği istihbar edilen ayrıca hakkında terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan B.O, geçmiş tarihlerde FETÖ/PDY içerisinde Ankara Sincan Bölge İmamlığı ve Eyalet Talebe mesullüğü yaptığı tespit edilen ayrıca hakkında terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı bulunan Ş.K. ve hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı/hatsız telefonlar ve dijital materyal ele geçirildi. Terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için telefonların ve dijital materyallerin incelenmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.