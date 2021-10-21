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Başkentte iki eve giren hırsız 50'ye yakın kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Başkentte iki eve giren hırsız 50'ye yakın kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

21.10.2021 05:17
Başkentte iki eve giren hırsız 50'ye yakın kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir haftada iki eve giren hırsız, yaklaşık 50 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir haftada iki eve giren hırsız, yaklaşık 50 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir hafta içinde iki eve giren hırsızın kimliğini belirlemek üzere bölgedeki 50'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı.

Görüntülerdeki kişinin Ö.M. olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Zanlının üzerinde, kendisini kamufle etmek için kullandığı şapka ile kapıları açmada kullanılan aletler ve çalıntı bazı malzemeler ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan kaydı olduğu anlaşılan Ö.M'nin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte iki eve giren hırsız 50'ye yakın kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte iki eve giren hırsız 50'ye yakın kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika
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