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Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı

09.10.2021 12:57
Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı

Başkentte ağına düşürdükleri kişilerin iş yerlerine zorla el koyan, karşı çıkanları ise silah, tehdit, darp gibi yöntemlerle sindirmeye çalıştığı tespit edilen organize suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte ağına düşürdükleri kişilerin iş yerlerine zorla el koyan, karşı çıkanları ise silah, tehdit, darp gibi yöntemlerle sindirmeye çalıştığı tespit edilen organize suç çetesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesi başta olmak üzere vale ve otopark hizmetlerini zorla ele geçiren, tuzağa düşürdükleri kişilerin işyerlerine ortak olduktan sonra gerekli ödemeleri yapmayan, mağdur ettikleri vatandaşlardan karşı çıkanları silahla yaralayıp, darp ve tehditle baskılamaya çalışan ve bu yöntemle haksız kazanç elde eden 15 şahsı tespit etti. Harekete geçen ekipler, 17 farkı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyon belirlenen şüphelilerden 14'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Firari diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarda ise; 3 silah, 358 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda zorla imzalatılmış senet, çeşitli kamu kurumlarına ait sahte kimlik kartları, 1 adet çakar ve 2 adet plaka ele geçirildiği belirtildi.

Ortak oldukları kişileri silahla yaraladıkları öğrenildi

Liderliğini Ç.T., yöneticiliğini ise M.Y.T. ve H.A. isimli şahısların yaptığı suç çetesinin İ.G.E.'ye ait bir benzinliğe ortak olduğu fakat gerekli ödemeyi yapmadıkları, hakkını yasal yollarla arayan İ.G.E.'yi silahla yaraladıkları ve örgütün deşifre olmaması için suçu bir başka örgüt üyesine üstlendirdikleri belirtildi. Zanlıların ayrıca ele geçirdiği paralarla örgüte gelir sağlamak için iş yerleri açtıkları, bu mekanlarda toplanıp örgüt adına kararlar aldıkları ve tuzaklarına düşürdükleri insanları burada tehdit edip baskı altına almaya çalıştıkları kaydedildi. - ANKARA

Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı
Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı
Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı
Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı
Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte suç çetesi operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika


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