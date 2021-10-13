Yoldan çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Yoldan çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Keçiören ilçesinde, yoldan çıkarak refüje, ardından da savrularak uyarı levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Keçiören ilçesinde, yoldan çıkarak refüje, ardından da savrularak uyarı levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı'ndan Kızılay istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobilin, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna iki metre kala uyarı levhasına çarparak durmasıyla olası bir facia atlatıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, H.Ü'nün cenazesi morga kaldırıldı.

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