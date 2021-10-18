Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 351 zanlıdan 37'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 11-17 Ekim tarihleri operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 600 gram esrar, 430 gram eroin, 454 bin 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 351 şüpheliden 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika