Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, muhtarlarla sürekli irtibat halinde çalıştıklarını belirterek, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Baskil ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları düzenlenen programda buluştu.

Son Dakika › Güncel › Baskil'de köy ve mahalle muhtarları dernekte bir araya geldi - Son Dakika

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