Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan açıklaması - Son Dakika

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin raporuna göre cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın hastalığı ve tedavi sürecine ilişkin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, hükümlü Ayşe Özdoğan'ın hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebine ilişkin tedavi ve rapor sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilerek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nın hastalığın ilerlemediği ve patolojik bir bulgu saptanmadığı yönündeki tetkik sonuçları ve diğer raporları Adli Tıp Kurumu'na ilettiği kaydedildi. Açıklamada, "1 Ekim 2021 tarihinde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu'nun oy birliğiyle vardığı mütalaaya göre Ayşe Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği, aktif tedavi almadığı tespit edilerek; hayatını cezaevi şartlarında yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolü sağlanarak cezasının infazına cezaevinde devam edilebileceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca ilgilinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşen cezasının infazı sürecine başlanmasının yasal bir zorunluluk olduğu, adli tıp raporu doğrultusunda infaz işlemlerine başlanıldığı kaydedildi.

(İHA)