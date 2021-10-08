ZONGULDAK - Batı Karadeniz'de balığın azalması fiyatlara yansıdı - Son Dakika

Zonguldak'ta az miktarda balık avlanması, tezgah fiyatlarına yansıdı.

Av sezonuna büyük umutlarla başlayan Karadenizli balıkçılar, son günlerdeki avlarında umduklarını bulamadı. Tezgahlarda yeteri kadar balık bulunmaması fiyatları da yükseltti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının iyi gitmesi dolayısıyla bir dönem denizde palamut ve lüfer bolluğu yaşandığını söyledi.

Şimdiyse bu bolluğu bulamadıklarını anlatan Kayhan, "Balık var oldukça balıkçılık da var olur. Limanımızda iki endüstriyel balıkçılık yapan teknemiz var. Sürekli balığa çıkıyorlar ancak boş dönüyorlar. Endüstriyel balıkçılık olmadığı sürece halkımızın ucuz balık yemesi çok zor." diye konuştu.

Kayhan, tezgahların boş kaldığını belirterek, "Tek umudumuz kestane karası fırtınasıydı; palamut yaptı. Şimdi hamsiyi de pastırma sıcaklarında muhakkak bekliyoruz çünkü önceki sene pastırma sıcaklarında hamsi oldu. Bugünlerde balık çok pahalı. Zonguldak'a şu anda hamsi İzmir'den geliyor. Karadeniz hamsisi yok. Halkın balığı olan hamsi ve istavriti maalesef halkımız ucuz yiyemiyor. Bizler de bunun üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 25, istavritin 20, mezgitin 35, uskumrunun tanesi ise 15 liradan satılıyor.