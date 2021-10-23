Batı Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor - Son Dakika

Batı Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden sonra sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.

Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden sonra görülecek sağanak yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Orta Karadeniz ve Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.