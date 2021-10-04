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Batı ve Orta Karadeniz için "çok kuvvetli sağanak" uyarısı - Son Dakika

Batı ve Orta Karadeniz için "çok kuvvetli sağanak" uyarısı

04.10.2021 15:12
Batı ve Orta Karadeniz için

Batı ve Orta Karadeniz'de yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz'de yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanağın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji, Kastamonu, Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı ve Orta Karadeniz için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batı ve Orta Karadeniz için "çok kuvvetli sağanak" uyarısı - Son Dakika
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