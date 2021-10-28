Batılı büyükelçiler Sudan Başbakanı Hamduk'u ziyaret etti - Son Dakika

Sudan'daki bazı Batı ülkelerinin büyükelçileri, askeri müdahale sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Başbakan Abdullah Hamduk'u evinde ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Sudan Entegre Geçiş Yardımı Misyonu (UNITAMS), Twitter'dan yaptığı açıklamada, ziyarette Hamduk'un sağlık durumunun iyi olduğunun görüldüğünü aktardı.

Buluşmaya Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, Avrupa Birliği ve ABD'nin elçilerinin yanı sıra BM özel temsilcisi de katıldı.

Açıklamada, Hamduk'un tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşması için yapılan çağrının sürdürüldüğü aktarıldı.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.