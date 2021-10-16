Batman Belediyesine cenaze nakil aracı hibe edildi - Son Dakika

Batman Belediyesine, Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) tarafından cenaze nakil aracı hibe edildi.

Asri mezarlıkta yapılan devir teslim törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, BATSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Şahin, törende, BATSO yönetimine duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Demir de, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında belediyeye cenaze nakil aracını hibe etmenin ve vatandaşların hizmetine katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.