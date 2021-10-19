Batman'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" kutlandı - Son Dakika

Batman'da, "19 Ekim Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, muhtarlar adına Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Şahin Demir tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan, Batman Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Masum Padir, muhtarların devletin temsilcisi olduğunu belirterek, vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için muhtarların halk ile diğer yöneticiler arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Padir, tüm mahalle ve köy muhtarlarının bu anlamlı gününü tebrik ederek, bu günün tüm muhtarlar için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Batman Şube Başkanı Fahrettin Kağba da tüm muhtarların "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladı.

Törenin ardından Vali Hulusi Şahin, muhtarları makamında kabul etti.